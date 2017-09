London - Ein sechs Jahre altes Stück Hochzeitstorte des britischen Prinzen William und seiner Frau Kate hat für umgerechnet rund 730 Euro den Besitzer gewechselt. Das teilte das Londoner Auktionshaus Chiswick der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Paar hatte im April 2011 in der Westminster Abbey geheiratet. Die Torte hatte acht Stockwerke. Der nun versteigerte Kuchen ist in Papier eingeschlagen und kommt in einer teilweise vergoldeten Blechbüchse mitsamt Grußkarte von Prinz Charles und Herzogin Camilla.