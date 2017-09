London - Die britische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Anschlag in einer Londoner U-Bahn mittlerweile zwei Verdächtige festgenommen. Am späten Abend nahm sie im Westen der Stadt einen 21-Jährigen in Gewahrsam. Bereits gestern wurde ein 18-Jähriger in Dover gefasst. Nach der ersten Festnahme hatte die Polizei ein Haus in der Grafschaft Surrey im Südwesten Londons durchsucht. Medienberichten zufolge soll dort ein Ehepaar leben, das immer wieder Kinder und Jugendliche in Pflege genommen hat.