Großeinsatz am Welzheimer Limes-Gymnasium Mehrere Schüler durch Pfefferspray verletzt

Welzheim.

Am Limes-Gymnasium in Welzheim läuft seit Freitagmorgen (11.01.) um 10.45 Uhr ein Polizei- und Rettungseinsatz. Die Polizei wurde informiert, dass mehrere Schüler verletzt seien. Wie sich nach derzeitigem Ermittlungsstand ergab, hat eine Schülerin aus der sechsten Klasse in ihrem Klassenzimmer Pfefferspray versprüht. Als sie das Spray aus ihrem Schulranzen holte, habe sie es versehentlich ausgelöst, erklärte Schulleiter Frithjof Stephan. Dadurch wurden circa 15 Schülerinnen und Schüler verletzt. Sie klagen über tränende Augen und werden derzeit im Aufenthaltsraum des Gymnasiums vom Rettungsdienst versorgt (Stand 11.26 Uhr).