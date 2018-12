Großeinsatz in Pforzheim 15 Verletzte nach Reizgaseinsatz gegen Ex-Freund

Offenbar stand die 40-jährige Beschuldigte mit ihrem 30-jährigen Ex-Freund seit einiger Zeit in einer "Streitbeziehung". Ihren Angaben zu Folge legte sie sich wegen ihm auch ein Reizgasspray zu. Als sie am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr in die Konrad-Adenauer-Straße nach Hause kam, tauchte der Mann plötzlich auf, obwohl ein Gericht ein Annährungsverbot ausgesprochen hatte. Das Annährungsverbot, wird aber von beiden Parteien offensichtlich eher als Empfehlung gesehen, da die Beiden - im Wechsel zusammen und getrennt - seit den letzten eineinhalb Jahren regelmäßig die Polizei als Streitschlichter hinzuzieht.

Säugling muss ins Krankenhaus gebracht werden

Die verzweifelte Dame attackierte den, im Moment unerwünschten Besucher sofort mit dem Spray. Allerdings nutzte sie das Spray in derartigem Übermaß, dass es sich zunächst im Flur ausbreitete und über den Fahrstuhlschacht auch in die oberen Stockwerke des Mehrfamilienhauses gelangte. Dies führte in der Folge dazu, dass 13 weitere Personen im Haus Atemwegreizungen erlitten. Ein drei Wochen alter Säugling wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr kam mit vier Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit fünf Besatzungen zum Einsatzort um die Bewohner zu versorgen. Die Feuerwehr musste das Gebäude lüften und war bis gegen 23 Uhr im Einsatz.

Auch am nächsten Tag hatte der Reizgaseinsatz noch Folgen: Die Pforzheimer Berufsfeuerwehr wurde noch einmal zum betreffenden Mehrfamilienhaus gerufen. Gegen 11 Uhr sollten zwei Reinigungskräfte das Treppenhaus putzen. Durch die Reinigungsarbeiten wurde erneut das versprühte Reizgas freigesetzt und die Reinigungskräfte erlitten Atemwegsreizungen. Damit stieg die Zahl der durch das Reizgas verletzten Personen auf 15, den geschädigten, beschuldigten (Ex-) Freund eingeschlossen.