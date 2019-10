Großer Putztrupp, viele Maschinen Das passiert in Leutenbachtunnel und Kappelbergtunnel

Dieses mächtige Aufgebot also hat sich zunächst von Freitagabend auf Samstagmorgen über den Leutenbachtunnel, Fahrtrichtung Stuttgart, hergemacht; schrubbt von Samstagabend bis Sonntagfrüh den Kappelbergtunnel Richtung Stuttgart; und zieht am Sonntagabend wieder ins Leutenbacher Erdreich, um die Fahrtrichtung Backnang bis Montagmorgen mit der Power von tausend schwäbischen Hausfrauen besenrein zu kriegen. Dieses heldenhafte Team hätte es verdient, in einer Oper von Giacomo Putzini verewigt zu werden; oder zumindest müsste man Bihlmaier den Ehrentitel „Tante Clementine“ verleihen.

Aber könnte man das alles nicht auch mit kleinerem Lappen und etwas gemächlicher angehen? Im Prinzip schon, erklärt Bihlmaier. Großes Aber: Die Arbeiten sollen ja am Wochenende und in den Nachtstunden abgewickelt werden, damit tagsüber und erst recht ab Montag der Verkehr wieder umleitungsfrei fließen kann. Wären die unterirdischen Verkehrsadern Kappelberg- und Leutenbachtunnel an einem normalen Werktagmorgen verstopft – auf den Umleitungsstrecken bräche das nackte Stau-Chaos aus. Und deshalb bewältigt Bihlmaiers Hygiene-SEK im Dienste der Berufspendler pro Nacht bis zu anderthalb Kilometer: „eine sportliche Aufgabe“.

Warum solche Reinigungen wichtig sind

Diese Reinigungen sind wichtig: In verschmutzten Tunneln leidet die Verkehrssicherheit. In Zeiten des Klimawandels erfüllt so eine Putzaktion – wenngleich sie natürlich Energie frisst und Wasser kostet – obendrein einen ökologischen Auftrag. Sind die Tunnellampen dreckig, muss die Beleuchtungsleistung hochgefahren werden, damit das Licht durch den Schmutzfilm dringt – Folge: höherer Stromverbrauch. Sind die Wände staubtrüb statt hell, reflektieren sie weniger Licht, die Lampen müssen weiter aufgedreht werden. Folge: noch höherer Stromverbrauch.

Das Geschäft geht Bihlmaier und Co. nicht aus: Immer mehr Verkehr drängt sich durch die Tunnelröhren, unterm Kappelbergtunnel sind es an Spitzentagen – werktags, keine Ferienzeit – mittlerweile 94 000 Fahrzeuge, bei Leutenbach immerhin 37 000. Die Straßenmeisterei hat deshalb entschieden: Während es früher einen Frühjahrsputz mit Komplettreinigung und im Herbst nur ein abgespecktes Programm gab, finden dieses Jahr im Kappelberg- und im Leutenbachtunnel erstmals zwei Vollwaschgänge statt.

Die verkehrspolitische Kernaussage dieser Putztage lautet also: Verdammt viele Autos machen verdammt viel Dreck.