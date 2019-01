Großerlach Hunde beißen Spaziergängerin und ihren Hund

Großerlach.

Eine 50-jährige Spaziergängerin war am letzten Donnerstagvormittag (3.1.) in Neufürstenhütte beim Hüttbrunnenweg mit ihrem Mischlingshund unterwegs. Aus einem angrenzenden Waldgebiet rannten zwei kniehohe Hunde auf sie zu, die sofort aggressiv waren und sich in den Mischlingshund verbissen. Beim Trennen wurde auch die 50-Jährige am Bein verletzt, auch ihr Mischlingshund erlitt Verletzungen an Hüfte und Schulter. Die Polizeihundeführerstaffel in Schorndorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen.