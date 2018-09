Großerlach Unfall auf der B14: Eine Person schwer verletzt

Großerlach.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 14 in Großerlach wurde am Donnerstagnachmittag eine Person schwer verletzt. Nach ersten Angaben waren ein Motorrad und ein Pkw auf der Mainhardter Straße in Richtung Backnang zwischen Abzweig nach Hohengarten und Großerlach zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die B 14 ist aktuell (Stand: 17.05 Uhr) in beiden Richtungen gesperrt.