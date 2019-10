Großes Polizeiaufgebot in Stuttgart Demo gegen Einmarsch in Nordsyrien erwartet

Stuttgart.

Auf einen größeren Einsatz in der Stuttgarter Innenstadt bereitet sich die Stuttgarter Polizei für dieses Wochenende vor. Am Samstag (26.10.) erwartet sie eine Demonstration gegen den Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien und wird mit mehreren Hundert Polizeibeamten im Einsatz sein. Aufgrund der Erfahrungen auf der Demonstration vom vergangenen Samstag stellt sich die Polizei nach eigenen Angaben erneut auf hochemotionalisierte Demonstranten ein, die sich nach Einschätzung der Polizei nicht an Recht und Gesetz halten könnten.

Bei den Demonstrationen am vergangenen Wochenende herrschte teilweise aggressive Stimmung. Mehrfach wurden Straftaten begangen, unter anderem Landfriedensbruch und Körperverletzung. Teilnehmer zündeten Böller und bewarfen Polizeibeamte mit Steinen, Flaschen und anderen Gegenständen. Die bei manchen Teilnehmern teilweise spürbare Gewaltbereitschaft hat die Einsatzleitung zur Planung des Großeinsatzes bewogen.