Großfahndung im Raum Heilbronn Gescheiterter Raubüberfall - Täter auf der Flucht

Cleebronn.

Nach einem gescheiterten Raubüberfall in Cleebronn sucht die Polizei Heilbronn im Rahmen einer Großfahndung nach dem mutmaßlichen Täter. Sie warnt Autofahrer davor, Anhalter mitzunehmen. Am Dienstagvormittag, 22. Januar, um kurz nach 10 Uhr soll ein junger Mann versucht haben einen Lebensmittelladen in Cleebronn zu überfallen. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft teilten mit, dass er eine Kassiererin mit einer Schusswaffe, die wie eine sogenannte Pump Gun aussah, bedrohte und Geld von ihr forderte. Als zwei Kundinnen den Laden betraten, soll er ohne Beute zu Fuß geflüchtet sein.