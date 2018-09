Großheppach.

Eine Scheune in der Nähe des Großheppacher Bikeparks ist am frühen Freitagabend in Brand geraten. Gegen 17.30 Uhr wurde der Feuerwehr ein Feuer in einer baufälligen Scheune gemeldet, in der vor allen Dingen Stroh gelagert war. Die Feuerwehr Weinstadt war schnell mit vier Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.