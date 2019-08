Großheppach Weinstadt verhindert Wohnbebauung

Als Gerhard Mayer, dessen Sohn und Walter Riker von der Schorndorfer Firma Riker Wohnbau Immobilien am 4. Oktober 2018 einen Gesprächstermin bei OB Michael Scharmann wahrnahmen, dachten sie laut eigenen Angaben noch, dass sie ihr Ziel erreichen können. Gerhard Mayer und seine Familie hatten sich lange geweigert, beim Weinstädter Aufkaufmodell mitzumachen. Das greift seit 2013 immer dann, wenn in einem Gebiet kein Planungsrecht besteht. Es sieht vor, dass alle Grundstücke an die Stadt verkauft werden. Diese kümmert sich dann um die Erschließung und gesteht den Alteigentümern ein Rückkaufsrecht zu. An der Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis verdient die Stadt Geld. Nachdem sich Gerhard Mayer und seine Familie schließlich mit dem Aufkaufmodell anfreundeten, dachten sie, dass nun einer Einigung nichts mehr im Weg stehen würde. Schließlich hatte die damalige Stadtplanungsamtsleiterin Amrit Schliesing im August 2018 unserer Zeitung gesagt, dass die Stadt jederzeit bereit sei, bei einem neuen Anlaufversuch seitens der Eigentümer eine Wohnbebauung erneut zu prüfen, sofern dem Aufkaufmodell zugestimmt wird. Als ihnen auch noch OB Michael Scharmann seine Unterstützung zugesichert habe und ihn an Baubürgermeister Thomas Deißler verwies, rechnete Gerhard Mayer nicht damit, dass es noch Hürden gibt.

Kein persönliches Gespräch mit dem Baubürgermeister

Es kam alles anders. Björn Riker, einer von drei Geschäftsführern der Firma Riker, erhielt am 24. Oktober 2018 eine Mail von der damaligen Stadtplanungsamtsleiterin, die unserer Zeitung vorliegt. Darin heißt es: „Die planerischen Vorstellungen des Rahmenplans, welcher eine Grünzäsur vorsieht, bleiben bestehen.“ Ein persönliches Gespräch mit Deißler gab es nicht. Das verwunderte Walter Riker und Gerhard Mayer sehr. Nur zum Vergleich: Im Großheppacher Gebiet „In den Hauern“ legt sich die Stadt gerade mit den Anwohnern an, um Geschosswohnungsbau mit zwölf Wohneinheiten umzusetzen. Auf dem Grundstück im Ginsterweg wären dagegen sogar 30 Wohneinheiten möglich. Es gibt zudem laut Gerhard Mayer bereits einen Wasser- und Abwasseranschluss, die Erschließungskosten wären also gering.

Darüber hinaus ist die Haltung der Stadt nicht immer so ablehnend gewesen, wie weitere Unterlagen nahelegen: 2010 gab es bereits Planungen innerhalb der Stadtverwaltung, in die der damalige Stadtbauamtsleiter Schwarz und der damalige Baubürgermeister Möller involviert waren. Das war allerdings noch vor Deißlers Amtsantritt im Februar 2011.