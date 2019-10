Großheppacher Weingut Ellwanger Roter Riesling: Sensation im Weinberg

Der Rote Riesling der Ellwangers ist was ganz Besonderes. Nur noch ein einziges Weingut in Deutschland kann Reben vorweisen, die dieselbe Mutation haben. Die Beeren dieser Reben färben sich beim Reifen rötlich ein. Und auch das Laub – anders als bei den bekannteren anderen Roter-Riesling-Mutationen – bleibt im Herbst nicht gelb, sondern färbt sich rot.

Den Wechsel der Farbe kennt man auch von anderen Sorten

Was die Natur doch so alles macht: Vor allem, wenn die Sommer heiß sind und die Weinstöcke starker UV-Strahlung ausgesetzt sind, kommt es verstärkt zu Mutationen, sagt Dr. Franco Röckel vom Julius-Kühn-Institut für Rebenzüchtung bei Landau in der Pfalz. Röckel hat seine Doktorarbeit über Mutationen bei Weinen geschrieben.

Den Wechsel der Farbe kennt man auch von anderen Sorten, beispielsweise vom Gutedel. Röckel fragte sich, ob denn nun beim Riesling der weiße oder rote zuerst da war. Er stellte quasi beim Wein die Frage nach der Henne und dem Ei.

Röckel bewies: Anders, als in vielen Literaturen behauptet, ist nicht der Rote Riesling der Ursprung alles Rieslingweins. Sondern die Urtraube des Frisch-Fruchtig-Sauren war weiß. Oder grün - wie man’s halt sehen will. Die Rotfärbung aber ist eine jüngere Laune der Natur. Und der Rote Riesling der Ellwangers setzt dem Ganzen wegen der herbstlichen Blattverfärbung noch eins obendrauf.

Der Rote Riesling der Ellwangers kam für Röckels Doktorarbeit zu spät. Von dem erfuhr er erst, als er im Zuge eines Projekts und nach der Promotion mit der Weinbauschule Weinsberg zusammenarbeitete. Dort freilich kannte man die Ellwangers und auch ihren sonderbaren Riesling. Die genetische Untersuchung von Blattproben bewies dann: Hier liegt was Einzigartiges vor. Fast jedenfalls.

Die Wissenschaft nimmt sich des Falles an

Für die Ellwangers sind die besonderen Reben ein Grund zur Freude. Denn geschmacklich ist der Wein aus den bunten Beeren nicht mit jenem aus den weißen zu vergleichen und eine Bereicherung des Angebots. Für den Wissenschaftler aber ist der Fund eine Sensation – und wird im kommenden Jahr in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung beschrieben werden.