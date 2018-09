Großkontrolle in Baden-Württemberg Hände weg vom Handy: Eine Zwischenbilanz

Die Kontrollen begannen um 6.00 Uhr morgens und sollen bis Mitternacht dauern. 2300 Polizisten waren an 660 Orten im Einsatz. Bereits am Donnerstagvormittag überprüften die Beamten landesweit rund 25 000 Fahrzeuge, wie das Landesinnenministerium am Nachmittag mitteilte. Mehr als 600 Auto- und Lastwagenfahrer waren dabei mit einem Handy in der Hand unterwegs, außerdem wurden 30 Radler bei der Beschäftigung mit dem Mobiltelefon gezählt. Die Polizisten sprachen fast 1500 Fußgänger auf die Handynutzung beim Gehen an.

Der bundesweite Kontrolltag "sicher.mobil.leben" wurde als Nachfolge für den "Blitzermarathon" entwickelt, da Ablenkung im Straßenverkehr mittlerweile als eine Hauptunfallursache gilt. Fast jeder fünfte tödliche Unfall im Südwesten war im letzten Jahr darauf zurückzuführen, hieß es vom Innenministerium. "Dazu gehören auch Eingaben in das Navi, aber in den letzten Jahren ging es im Regelfall um das Smartphone", erklärte ein Ministeriumssprecher. Eine abschließende Bilanz zur Aktion soll am Freitag vorgestellt werden. Dann werden unserer Redaktion auch Zahlen für den Rems-Murr-Kreis vorliegen.