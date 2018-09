Stuttgart.

Mit einer Kontrollaktion will die Polizei auf die Gefahren von Handys im Straßenverkehr aufmerksam machen. An der bundesweiten Maßnahme "sicher.mobil.leben" nehmen heute auch 2300 baden-württembergische Polizisten teil, hieß es vom Landesinnenministerium in Stuttgart. "Der kurze Blick auf das Handy bei voller Fahrt ist ein gefährlicher, unter Umständen tödlicher Blindflug", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). Kontrolliert wird an 660 Orten im Südwesten. Die Aktion soll der Prävention dienen und richtet sich nicht nur an Autofahrer, sondern auch an Radler und Fußgänger.