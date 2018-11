Gründe für die Krise Die lange Mängelliste des VfB

„Ungenügend“, „mangelhaft“, „absolut enttäuschend“: Zur Beschreibung des Auftritts seines VfB Stuttgart fielen Trainer Markus Weinzierl dramatische Adjektive ein. Beim 0:3 (0:2) gegen Eintracht Frankfurt hatte sein neues Team gerade in der Defensive phasenweise desolat agiert. Die Gründe für die schwere sportliche Krise des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga sind vielschichtig - und die dazugehörigen Zahlen lesen sich ebenfalls dramatisch.

Keine Tore, keine Punkte

Null Punkte und 0:11 Tore: Weinzierls Bilanz aus seinen ersten drei Spielen als VfB-Coach könnte schlechter kaum sein. Der 43-Jährige hatte Anfang Oktober eine verunsicherte Mannschaft übernommen, die jetzt sogar noch verunsicherter wirkt. 24 Gegentore haben die Schwaben nach zehn Spieltagen bereits kassiert. Weinzierls ernüchterndes Fazit: „So kannst du nicht agieren in der Fußball-Bundesliga.“

Mangelnde Fitness?

„Wir sind körperlich sicher nicht in einer Top-Verfassung“, sagte Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke nach der Partie. „Wir haben ja in dieser Saison eigentlich schon nahezu in allen Spielen läuferisch nicht gerade Bestwerte erzielt und waren fast in allen Spielen läuferisch unterlegen.“ Eine Kritik, die somit auch klar auf die Vorbereitung unter Weinzierls Vorgänger Tayfun Korkut abzielte. Auch Fernsehexperte Matthias Sammer fand drastische Worte zum Auftritt der Stuttgarter: “Die meisten - nicht alle - haben nicht die notwendige körperliche Verfassung. Wenn das reguläre Training nicht reicht, muss ich als erfahrener Profi abends meine Turnschuhe anziehen und mir die Füße wund laufen. Wenn du das Selbstvertrauen nicht hast, dann arbeiten Spieler wie Franck Ribéry, Arjen Robben, Rafinha - die arbeiten [wenn sie körperlichen Rückstand haben,] als gäbe es kein morgen. Wenn die körperliche Verfassung nicht stimmt, wird nie, nie etwas funktionieren.“

Schlechteste Defensive der Liga

Mit 24 Gegentoren stellt der VfB nach zehn Spieltage die schlechteste Abwehrreihe der Bundesliga. "Das ist taktisch eine Katastrophe", analysierte Eurosport-Experte Sammer das Abwehrverhalten, "das ist Wahnsinn, ich habe selten so etwas erlebt" wie in der ersten Hälfte beim VfB mit "Schwankungen, die nicht normal" sind. Hinzu kommen zahlreiche individuelle Patzer von vermeintlichen Leistungsträgern wie Torhüter Ron-Robert Zieler, Weltmeister Benjamin Pavard oder dem erfahrenen Holger Badstuber.

Keine Lösungen gegen Frankfurter „Büffelherde“

Frankfurts Top-Sturm um Sébastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic stellte die Stuttgarter vor unlösbare Probleme. „Wie eine Büffelherde“, meinte Nationaltorhüter Kevin Trapp scherzhaft. „Wenn die Drei vorne loslegen, dann brennt's immer.“ Tatsächlich bekam der VfB das Trio nie in den Griff.

Vielleicht waren die Schwaben auch überrascht, dass Haller, Jovic und Rebic erstmals gemeinsam aufliefen. Neben Haller (11. Minute) und Rebic (32.) war auch der eingewechselte Nicolai Müller (89.) erfolgreich.

Personalprobleme

Die Ausfälle von Pablo Maffeo und Berkay Özcan - beide zogen sich gegen Frankfurt eine Sprunggelenksverletzung zu - vergrößern die Personalsorgen beim Tabellenletzten. Zusammen mit Daniel Didavi (Achillessehenprobleme), Borna Sosa (Schambeinprellung), Alexander Meyer (Kreuzbandverletzung), Emiliano Insua (Rotsperre) und Anastasios Donis (Muskelbündelriss) fehlen Trainer Weinzierl aktuell sieben Profis. Bereits in der letzten Woche mussten drei Spieler aus der Stuttgarter U-21-Mannschaft bei den Profis mittrainieren.