Grüne stellen Antrag Bekommt Schwaikheim einen Naturkindergarten?

Die Grünen haben eine Infoveranstaltung beantragt, für Eltern und sonstige Interessierte. Sie begründen ihr Anliegen mit dem Hinweis darauf, dass laut aktueller Bedarfsplanung zum Ende des Kindergartenjahres 2019/2020 bereits knapp 40 Betreuungsplätze in den „stationären“ Kindergärten der Gemeinde fehlen werden, ein Jahr später bereits rund 70. Eine schnelle Lösung ohne aufwendige Neubauten oder Erweiterungen tue also not.

Interesse soll vorab abgefragt werden

Die Grünen wären aber nicht die Grünen, wenn sie nicht über die bloße Notwendigkeit hinaus diese Betreuungsform nicht auch pädagogisch empfehlen, sie als Erweiterung des Angebots wünschen. Mit der Informationsveranstaltung soll vorab das Interesse abgefragt werden. Bei ihr sollen auch Fachleute aus den Standorten von Waldkindergärten, also Berglen, Remseck und Naturkindergärten, mithin Leutenbach, ihre Erfahrungen berichten. Die Grünen streben an, dass die Einrichtung, mit möglichst zwei Gruppen, bereits im nächsten Herbst in Betrieb geht. Dafür sei es erforderlich, die Standortfrage bis zum Frühjahr zu klären. Und die Infoveranstaltung solle noch in diesem Herbst stattfinden.

Jenseits und diesseits der alten B 14 nicht weitergekommen

Die Grünen rennen mit ihrem Ansinnen zwar durchaus offene Türen ein, auch bei der Verwaltung, wie Bürgermeister Gerhard Häuser in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats versicherte. Er verwies aber auch darauf, woran es in der Vergangenheit scheiterte: an einem geeigneten Standort, der dann auch noch von den Behörden genehmigt wird.