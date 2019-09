Gruppenvergewaltigung in Freiburg Tatverdacht nicht erhärtet: Ein Angeklagter auf freien Fuß

Freiburg.

Nach der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vor einer Disco in Freiburg ist einer der elf Angeklagten elf Monate nach seiner Verhaftung auf freien Fuß gekommen. Der Haftbefehl gegen den 25 Jahre alten Mann aus Syrien werde mit sofortiger Wirkung aufgehoben, entschied das Landgericht Freiburg am Dienstag. Der Mann könne die Untersuchungshaft verlassen, da sich der dringende Tatverdacht der Vergewaltigung in dem Prozess nicht erhärtet habe. Es bleibe der Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung. Der Mann bleibe daher Angeklagter in dem Prozess. Die zehn weiteren Angeklagten bleiben laut dem Gericht zunächst weiter in Untersuchungshaft.