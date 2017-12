Gütersloh Studie: Bewerber und Betriebe finden schlechter zusammen

Gütersloh.

In Sachen Lehrstellen steigen Angebot und Nachfrage in Baden-Württemberg zwar leicht - Betriebe und Bewerber finden einer Studie zufolge aber seltener zueinander. Im vergangenen Jahr blieben neun Prozent der angebotenen Stellen unbesetzt. Der Anteil offener Stellen verdreifachte sich damit seit 2007, wie es in der am Montag veröffentlichten Bertelsmann-Studie zur beruflichen Bildung weiter hieß. Gleichzeitig hatten elf Prozent der Ausbildungssuchenden keine Lehrstelle bekommen. Gerade in Flächenländern wie Baden-Württemberg komme der geografische Faktor zum Tragen, erklärten die Forscher: "Offene Ausbildungsstellen und erfolglose Bewerber befinden sich möglicherweise nicht in der gleichen Region."