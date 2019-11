Haag folgt auf Mack Neue Bäckerei in Grunbach

Remshalden.

Seit Anfang des Jahres stand in Grunbach in zentraler Lage an der Ortsdurchfahrt (Stuttgarter Straße) die ehemalige Filiale der Bäckerei Mack leer. Seit diesem Montag gibt es einen Nachfolger: Die Bäckerei Haag hat dort eine neue Filiale eröffnet. Haag kommt aus Schwaikheim, wo die Backwaren produziert werden und sich eine Filiale befindet. Weitere Standorte gibt es in der Marktstraße in Winnenden und in der Bahnhofstraße in Waiblingen. Eine weitere Filiale in der Langen Straße in Waiblingen hatte Haag im Sommer geschlossen. Inhaber Alessandro Haag erklärte das damals mit Personalmangel. Mit unserer Zeitung wollte er nun nicht über die Neueröffnung in Grunbach sprechen.