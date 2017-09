Miami - Der in der Karibik wütende Hurrikan "Irma" hält Kurs auf die Südostküste der USA. Das Hurrikan-Zentrum in Miami gab am frühen Morgen eine offizielle Hurrikan-Warnungen aus, die Gebiete im US-Staat Florida sowie auf Haiti, den Bahamas, Kuba und dem britischen Überseegebiet der Turks- und Caicosinseln umfassen. "Irma" ist nördlich an der Dominikanischen Republik vorbeigezogen und befand sich laut Hurrikan-Zentrum zuletzt nördlich von Haiti. Morgen wird "Irma" wahrscheinlich auf Florida treffen. Nach letzten Modellen könnte die Millionenmetropole Miami voll vom Sturm erfasst werden.