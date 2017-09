Washington - Auf den amerikanischen Jungferninseln sind infolge des Hurrikan "Irma" vier Menschen gestorben. Das berichtet CNN. In dem besonders starken Sturm der höchsten Kategorie fünf kamen in der Karibik zuvor bereits mehrere Menschen ums Leben. "Irma" nahm in der Nacht Kurs auf das bitterarme Haiti und anschließend auf Florida. Dort wird der Hurrikan am Wochenende erwartet. Die Vorhersagen der Meteorologen schwanken und können sich ändern. Nach letzten Modellen könnte die Millionenmetropole Miami allerdings voll von "Irma" erfasst werden.