Halde 52 in Plüderhausen Anwohner wollen Bauvorhaben weiter verhindern

„Das ist völlig maßlos“, sagt einer der Anwohner im Gespräch und meint damit den terrassierten Bau, der in seiner Nachbarschaft nach dem Wunsch der Gemeinde kommen soll. Sieben Wohneinheiten sind laut Bebauungsplan vorgesehen. Das sei weit mehr als in der Umgebung üblich. Wie die anderen, die sich an uns gewandt haben, will der Mann nicht mit seinem Namen in der Zeitung stehen. Nur so viel: Beruflich kennt er sich mit der Baubranche aus. Und sagt: „Hier liegt kein öffentliches, sondern nur ein privates Interesse vor.“ Nämlich die Bebauung der Fläche mit möglichst vielen Wohnungen.

Anwohner: Wohnungen für Normalbürger schwer bezahlbar

Das „Totschlagargument“, dass in der Gemeinde Wohnungen gebraucht werden, lässt er nicht gelten. Denn so wie der Neubau angelegt ist, seien die Wohnungen für Normalbürger nur schwer bezahlbar. Und wenn tatsächlich so dringend Wohnraum gebraucht werde, wieso habe die Gemeinde sich dann statt einer Wohnbebauung für eine Grünfläche in der Ortsmitte eingesetzt? Am grünen Anger wäre aus seiner Sicht der bessere Platz gewesen für Wohnraum, der auch bezahlbar ist.

Der Anwohner stört sich aber auch an der geplanten terrassierten Flachdach-Bauweise. Die sei aus seiner Sicht weder zeitgemäß noch füge sie sich in die Umgebung ein, in der ausschließlich Satteldächer stehen. Lediglich das direkte Nachbargrundstück sei teilterrassiert – jedoch mit Satteldach.