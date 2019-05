Halde V in Weinstadt Hayler will noch diese Woche gegen die Stadt klagen

Hayler will Klage noch diese Woche einreichen

Konkret streitet Hayler dafür, dass in seiner Gärtnerei auch nach Bau des neuen Endersbacher Wohngebiets nächtlicher Lieferverkehr erlaubt bleibt. Laut der Stadt gibt es dafür keine Genehmigung. Haylers sowie die Industrie- und Handelskammer (IHK) sehen das anders. „Jetzt brauchen wir ein Gerichtsurteil“, sagte Simon Hayler am Donnerstag unserer Zeitung. Er will die Klage noch diese Woche einreichen.

Ihm stinkt auch, dass die Stadt so hohe Einnahmen aus dem Weiterverkauf der nun erschlossenen Grundstücke erzielt. Bei den Flächen für den Geschosswohnungsbau will die Stadt gemäß der öffentlich einsehbaren Unterlagen mindestens knapp 15 Millionen Euro einnehmen, bei den restlichen Grundstücken zwölf Millionen. Zwar stellt die Stadt nun jenen, die ihr nicht erschlossenes Grundstück für 175 Euro pro Quadratmeter verkauft hatten, eine freiwillige Nachzahlung von 35 Euro pro Quadratmeter in Aussicht stellt, aber selbst das steht unter Vorbehalt. Laut Hayler wird es vom Ausgang des möglichen Gerichtsverfahrens abhängig gemacht. So oder so ist der gezahlte Preis an die Eigentümer aus seiner Sicht zu gering – was auch der Grund gewesen sei, warum er selbst sein Grundstück als einziger nicht verkauft hat.

Bürgerfreundliche Handhabung

Auf Anfrage nahm der Weinstädter Pressesprecher Holger Niederberger schriftlich Stellung. Wir wollten unter anderem wissen, ob die Stadt mit Blick auf die Klage ihr Investoren- und Architektenauswahlverfahren für die Halde V vorläufig aussetzen wird. „Im Moment gibt es keinen Anlass den Zeitplan zu ändern. Sofern eine Klage erhoben wird, werden wir den Sachverhalt gründlich prüfen und bewerten.“ Was den Ärger der Alt-Eigentümer angeht, verspricht die Stadt Entgegenkommen. „Bezüglich der Rückkaufsfrist wird eine bürgerfreundliche Handhabung zugesichert, insofern ist sie keine harte Ausschlussfrist.“

