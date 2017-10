Halloween 2017 Last-Minute-Kostüme für Halloween

Happy Halloween! Schon bereit für die Halloween-Party heute Abend? Oder immer noch auf der Suche nach einem gruseligen Kostüm? Wer jetzt denkt, er könne eben noch schnell in den nächsten Ramsch-Laden gehen und sich sein Last-Minute-Halloween-Kostüm zusammenstellen, den wollen wir daran erinnern, dass heute Feiertag ist. Die Läden haben also zu. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Party ins Wasser fällt. Mit Dingen, die sicherlich in jedem Haushalt zu finden sind, können Sie ganz schnell und einfach ihr Kostüm selber basteln. Wir haben ein paar Tipps: