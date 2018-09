Halloween 2018 Die gruseligsten Kostüm-Ideen des Jahres

#1 Der Hutbürger

Der Hutbürger oder auch „Der hässliche Deutsche“ ist eine moderne Schreckfigur aus dem Osten Deutschlands und treibt sein Unwesen bevorzugt rund um Fernsehkameras. Hat er eine ausgemacht, greift er an. Seine Pöbel-Attacken sind gefürchtet, besonders in Verbindung mit seinem Dialekt.

Dieses Köstum ist unkompliziert und auch für den kleinen Geldbeutel geeignet, achtet aber unbedingt auf den Original-Anglerhut in den 2018er Trendfarben Schwarz-Rot-Gold, der für den Erkennungswert sorgt. Die Weste und die Sonnenbrille sind ebenfalls Must-Haves. Wichtig bei diesem Kostüm: Der Akzent muss sitzen! Und immer schön an der Kamera vorbei pöbeln!

Gruselfaktor: Je nach Grad des Akzents höchst schauderhaft und auch zur Abschreckung von Kindern tauglich, die an der Haustür klingeln und um Süßes betteln. Dann einfach Tür aufmachen und rufen „Hören Se uff mir ins Gesicht zu klingeln! Des is eene Straaaaftdad!“

Das braucht ihr:

Anglerhut in Deutschlandfarben, ca. 5 Euro, zum Beispiel über pearl.de; Rote Weste, ca. 30 Euro, beispielsweise bei reduziert-kaufen.de; Sonnenbrille um die 17 Euro, gesehen bei Amazon.

#2 Der Kristallkönig

Der Kristallkönig herrscht über sein Reich der Harmonie und predigt die Nächstenliebe. Zu Vollmond aber verwandelt er sich in einen unberechenbaren Bürgermeisterdauerkandidaten, beklebt unschuldige Autos mit seinem Konterfei und meldet sich auf jeder verfügbaren Internetplattform mit Verschwörungstheorien zu Wort. Er ist farbenfroh, wandelbar und genau das Richtige, wenn ihr ein wirklich prächtiges Kostüm sucht. Investiert aber bitte in die richtigen Accessoires, die den Look erst rund machen. Gerade die Kopfbedeckung muss eines Kristallkönigs würdig sein, kann aber variieren zwischen gehäkeltem Teewärmer, Stetson oder mongolischer Mütze.

Gruselfaktor: Eher gering, aber genau das Richtige für einen Halloween-Abend im Seniorenheim. Dann aber bitte die Senioren auch mit den neuesten Verschwörungstheorien versorgen, ab und an die Kuhglocke im Mantel läuten, Aufkleber verteilen und sich dabei immer schön mit dem Handy filmen.

Das braucht ihr:

Gelbe Krawatte, gesehen bei LaCravate, ca. 8 Euro; Kopfbedeckung: Teewärmer von Oma oder mongolischer Hut, ca. 30 Euro, über mongoleishop.de; Weiße Cowboystiefel, beispielsweise von New Rock, ca. 280 Euro; Statement-Ketten: z.B. von Bijou Brigitte, ca. 11 Euro; Prachtvoller Schal: . gefunden bei Campz, ca. 40 Euro; Kuhglocke: über Amazon, ca. 13 Euro; Smartphone: iPhone 10, über Apple, ca. 800 Euro; Aufkleber mit eigenen Konterfei, ca. 10 Euro, beispielsweise über Avery Zweckform Druckservice.

#3 Der Deutsche Fußball

Er war mal ein gefeierter Star, ein Vorbild für die ganze Welt. Doch sein Ruhm stieg ihm zu Kopf. Gedemütigt in Russland und zu Tode taktiert, ist der Deutsche Fußball 2018 nur noch ein Ballbesitz-Zombie. Das Kostüm kann wunderbar momentan in Verbindung mit dem glücklosen Bundestrainer kombiniert werden und eignet sich daher hervorragend für Pärchen.

Gruselfaktor: Besonders Kindern wird ganz anders zumute, wenn sie den aktuellen Deutschen Fußball sehen. Die einst glänzenden Augen werden trüb, die Bewunderung für ihre ehemaligen Helden wandelt sich zu Fremdschämen.

Das braucht ihr dazu: Selbstaufblasendes Fan-Kostüm, gesehen bei Pearl.de, ca 35 Euro; Zombie-Maske, gesehen bei Horror-Shop.com, um 40 Euro

#4 Der glücklose Bundestrainer

Die tragische Figur diesen Sommers, verfolgt von Pech, Presse und Teammanager. Seine demonstrative Ruhe kann nicht über die Dämonen und seine inneren Kämpfe hinwegtäuschen: Ballbesitz-Spiel oder Erfolg, an der Hand schnüffeln oder lieber nicht, dem Team-Manager endlich mal auf die Fresse geben oder weiter so tun, als mache er einen prima Job. Und dabei muss er auch noch verdammt lässig aussehen, um möglichst viele Werbedeals einzufahren, das macht selbst den zartesten Schwarzwälder zu einem gefährlichen Dr. Jekyll und Mr. Hyde.

Gruselfaktor: Eigentlich eher gering, kann aber mit wiederholten der Hand in die Hose stecken und anschließendem Schnüffeln extrem gesteigert werden. Dazu tellergroße Schweißflecke unter die Achseln malen!

Das braucht ihr: 20er-Jahre-Bob-Perücke, ca. 16 Euro, über Kostüme.com; Dunkelblauer Hugo-Boss-Anzug, ca. 500 Euro, über hugoboss.com; Nivea-Creme-Dose, muss irgendwo sichtbar platziert werden.

#5 Orientalischer Despot

Selten sieht man den Despoten ohne ein Mikrofon in der Hand, um entweder Wahlkampf oder Stimmung gegen alle zu machen oder beides. Der orientalische Despot mag Redefreiheit aber nur dann, wenn er redet. Allen anderen verbietet er sie. Und er mag Gefängnisse – am liebsten überfüllt mit seinen politischen Gegnern.

Gruselfaktor: Enorm! Alptraum-Material bei Freidenkern, Demokraten, Wirtschaftsexperten, Journalisten und dem Rest der Welt. Einzig Pauschal-Touristen finden den Despoten echt klasse, weil jetzt der Urlaub immer billiger wird.

Das braucht ihr dazu: Grauer Schnurrbart, um 4 Euro, über misterkostüm.de; Sonnenbrille, zum Beispiel von Rayban, um 135 Euro; Mikrofon, um 90 Euro, über thomann.de; Flagge: um 1 Euro, im Euro-Shop; Foto mit deutschen Fußballern.

#6 Der wirre Opa aus Bayern

Der wirre Opa aus Bayern hat so ein bisschen Honig im Kopf, verschweigt es aber. Das macht ihn äußerst gefährlich, vor allem, wenn er wieder aus seinem Heim ausbrechen konnte und ein Mikrofon findet, ihn das er stammeln kann. Er legt gerne gruselige Masterpläne vor und möchte am liebsten alle in große Lager stopfen, allen voran seine Erzfeindin Angie. Außer Nazis, die findet er irgendwie ganz normal. Trotz seines Alters und seiner offensichtlichen Demenz hat er noch ein hohes Amt inne, das macht ihn zu einem höchst gefährlichen Menschen. Er steht auf schlecht sitzende Anzüge und Männerrunden.

Gruselfaktor: Unbeschreiblich gruselig, das ist nichts für schwache Nerven. Wenn ihr richtig schocken wollt, müsst ihr sein höllisches Lachen imitieren und dabei die Zähne blecken: Ahöö, Ahööö, Ahöö….

Das braucht ihr dazu: Gelbe Ekel- Zähne, zum Beispiel von party.de, um 8 Euro; schlecht sitzender Anzug, zu enger Pullover, gerne gebraucht; blauweiße Krawatte, gefunden auf Kostüme.com, um 7 Euro;

#7 DSGVO-Abmahn-Anwalt

Das 2018er-Schreckgespenst für alle Blogger, Online-Händler und jeden, der auch nur eine Email schreibt. Bislang aber noch gar nicht so aktiv, wie befürchtet. Kommt aber bestimmt noch.

Gruselfaktor: Der absolute Blogger-Schreck! Aber Vorsicht, kann auch in Aggressionen ausarten.