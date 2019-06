Hamadi Al Ghaddioui VfB verpflichtet Stürmer aus Regensburg

Für den SSV Jahn Regensburg bestritt der Deutsch-Marokkaner in der vergangenen Saison 33 Zweitligaspiele. Er erzielte dabei elf Tore und bereitete sechs Treffer vor. "Hamadi Al Ghaddioui ist ein sehr robuster Spieler, der die zweite Bundesliga gut kennt und in der vergangenen Saison mit 17 Torbeteiligungen eine überzeugende Bilanz vorzuweisen hat. Er hat nach unserer Einschätzung das Potenzial, eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft zu spielen", so Sportdirektor Sven Mislintat in einer Mitteilung des VfB Stuttgart.

"Der VfB ist ein großer Club in Deutschland mit enorm vielen Fans. Ich freue mich sehr darauf, vor diesen Fans zu spielen und möchte dabei helfen, die Ziele des VfB zu erreichen", äußert sich der Neuzgang zu seinem Wechsel.