Hamburg - Vor 82 000 begeisterten Fans haben die Rolling Stones am Abend im Hamburger Stadtpark ihre Europatournee gestartet. Um 20.30 Uhr betrat die wohl berühmteste Rockband der Welt mit Sänger Mick Jagger unter großem Beifall und Gejohle die Megabühne auf der Festwiese. Als ersten Song spielten die vier britischen Altrockerihren Hit "Sympathy for the Devil". Sofort gab es Riesenjubel.