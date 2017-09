Hamburg Stones starten mit "Sympathy for the Devil"

Als ersten Song spielten die vier britischen Altrocker - neben Jagger (74) die Gitarristen Keith Richards (73) und Ron Wood (70) sowie Schlagzeuger Charlie Watts (76) - ihren Hit "Sympathy for the Devil". Sofort gab es Riesenjubel.

Zuvor hatte die - im Vergleich zu den seit 55 Jahren rockenden Stones - junge isländische Band Kaleo ("All the Pretty Girls") für die Besucher gespielt. Die vor fünf Jahren gegründete Rockformation Kaleo darf als Support bei den Stones auch im Münchner Olympiastadion am 12. September und im österreichischen Spielberg (16.9.) auftreten.

In Düsseldorf spielen die Stones am 9. Oktober, es ist das letzte ihrer drei Konzerte in Deutschland. Fast alle Tickets für die deutschen Konzerte waren laut Veranstalter schon nach wenigen Stunden online verkauft. Insgesamt 13 Konzerte in neun europäischen Ländern haben die vier Stones noch vor sich.