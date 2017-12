Hamburg Strobl steht hinter Fahndung nach G20-Krawallen

Stuttgart.

Baden-Württembergs Regierungsspitze steht hinter der umstrittenen öffentlichen Fahndung mit Fotos nach mutmaßlichen G20-Randalierern. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte am Dienstag in Stuttgart, er finde es sehr gut, dass der Rechtsstaat einen langen Atem habe und konsequent diesen Straftaten nachgehe. "Ich habe daran nichts zu kritisieren. Ich finde es sehr richtig und sehr notwendig." Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) schloss sich den Ausführungen seines Vizeregierungschefs an.