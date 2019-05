Handball, 2. Bundesliga Lea Gruber verlässt den VfL Waiblingen

Hochmotiviert in die Partie gegen Bremen

Am Samstag wird die Rückraumspielerin zum letzten Mal in der Rundsporthalle in den Waiblinger Dress schlüpfen. Im abschließenden Heimspiel der Saison trifft der mit dem Fünften Kirchhof punktgleiche Tabellensechste auf den SV Werder Bremen. Es geht um nichts mehr, der Drittletzte hat den Klassenverbleib geschafft. Dennoch gehen die Waiblingerinnen hochmotiviert in die Partie. „Wir wollen gewinnen und den Zuschauern ein Spiel mit der nötigen Aggressivität und Freude am Handball zeigen.“ Die Mannschaft des VfL habe es verdient, mit einem Sieg den Tabellenplatz zu behalten „und nicht wegen einiger schlechter Spiele im Februar am Ende schlechter abzuschneiden“.

Verbessern im Vergleich zur 29:35-Niederlage bei den HL Buchholz-Rosengarten, die sich damit zum Meister kürten, müsse sich die Abwehr. In der Hinrunde siegte der VfL mit 27:26. Mit im Kader sein werden Julia Schraml und erneut Lisa Kristmann aus der zweiten Mannschaft.