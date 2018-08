Stuttgart.

Nach dem überraschenden Sieg in Leipzig bekommt der Handball-Erstligist TVB 1898 Stuttgart an diesem Donnerstag (19 Uhr) hohen Besuch in der Porsche-Arena: Gegen den Deutschen Vizemeister Rhein-Neckar Löwen ist der TVB krasser Außenseiter. Verfolgen Sie die Partie hier ab 19 Uhr in unserem Liveticker: