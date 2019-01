Handball WM Tim Suton kommt für verletzten Strobel

Köln.

Die deutschen Handballer haben auf den verletzungsbedingten Ausfall von Spielmacher Martin Strobel mit der Nachnominierung von Tim Suton reagiert. Der 22 Jahre alte Rückraumstratege vom Bundesligisten TBV Lemgo stößt im Verlauf des Tages zum WM-Team, wie Bundestrainer Christian Prokop am Dienstagmorgen sagte. "Er wird heute eintreffen, so dass er gegen Spanien einsatzfähig ist", sagte Prokop in Köln. Im abschließenden Hauptrundenspiel geht es am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) gegen die Spanier, anschließend steht am Freitag das Halbfinale in Hamburg an.