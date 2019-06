Handballerin verlässt VfL Waiblingen Ein schwerer, fröhlicher Abschied für Lea Gruber

Familiäre Atmosphäre in Korb war etwas ganz Besonderes

Zu den anderen gehörten erfahrene Spielerinnen wie Petra Feucht, Jessica Cyklarz und Lana Holder (ab 2015), aber auch Talente wie Caren Hammer. Ein entscheidender Faktor war von 2014 an der neue Coach: Jürgen Krause. „Wir fanden ihn einen super Trainer“, sagt Gruber, „ich habe am meisten von ihm gelernt. Als ich nach Korb kam, hab’ ich gedacht, ich kann nur Abwehr spielen. Aber dann hab’ ich mich im Angriff und auch von der Fitness her sehr entwickelt.“ Die Korberinnen eilten mit Kapitänin Anja Itterheim weiter von Erfolg zu Erfolg. Als Aufsteiger gelang der Durchmarsch in die 3. Liga und dort gleich der Sprung auf Platz vier.

Etwas ganz Besonderes war laut Gruber und Hammer die familiäre Atmosphäre in Korb. So übernahmen Eltern von Spielerinnen Foyerdienste in der Ballspielhalle, Hammers Vater Hartmut fungierte als Torwarttrainer. Und auch mit Co-Trainerin Heike Kranacher (Caren Hammer: „Sie hat Jürgen auch mal ein bisschen gebremst“) und Physio Britta Küchler („Sie war immer da und hat sich alle Sorgen angehört“) verstand sich das Team glänzend.

Ein Schock war es deshalb, als Korb in der Folgesaison Meister wurde, der Verein aber aus finanziellen Gründen den Aufstieg nicht stemmen wollte und zahlreiche Spielerinnen ihren Abschied verkündeten. Die Lizenz ging mit Hilfe der Gründung der Frauenspielgemeinschaft Waiblingen/Korb an den VfL – und die sechs verbliebenen Korber Akteurinnen mussten nach Waiblingen wechseln, um in der 2. Liga spielen zu können. Das ging nicht ohne Tränen ab. „Aber wir haben den Schritt gemacht, um das, was wir erreicht hatten, zu ernten“, sagt Hammer. Fortan traten sie, Gruber, Dirmeier, Nagler, Hojczyk und Stumpp, also für die FSG und somit den VfL an.

Hochs und Tiefs in Liga zwei

Obwohl es natürlich nicht das Gleiche war, fühlten sich die Korberinnen auch im neuen Team wohl. Hammer wurde Kapitänin. Jedoch: Das Experiment mit Jürgen Krause und Kerstin Zimmermann als gleichberechtigte Coaches endete mit der Entlassung des Duos. „Beide sind gute Trainer“, sagt Gruber. „Aber es gab Ups und Downs. Mal haben sie harmoniert, mal waren sie unterschiedlicher Meinung.“ Das abrupte Ende noch während der Saison sei dennoch sehr schwierig für die Mannschaft gewesen. „Wir hätten uns alle eine andere Verabschiedung gewünscht. Speziell von Jürgen, nach vier Jahren mit ihm.“

Zur neuen Saison kam der junge dänische Coach Nicolaj Andersson. Für den VfL ist es trotz durchwachsener Rückrunde gut gelaufen. Das Team wurde, nach Platz acht im Vorjahr, Sechster. Andersson sei ein anderer Typ als Krause, sagt Hammer. „Er ist ruhiger. Aber auch ein guter Trainer.“ Nicht zuletzt, weil er sehr akribisch arbeite.

Wiedersehen mit Gruber auf dem Spielfeld

Mit Gruber, Hojczyk (zum Drittligisten TV Nellingen) und Dirmeier (zum Neu-Drittligisten TSV Wolfschlugen) verabschieden sich nun – nach Sina Stummp im Vorjahr – drei weitere ehemalige Korberinnen aus der Mannschaft. Bleiben noch Vanessa Nagler und Caren Hammer. Die 26-Jährige sagt entspannt: „Jetzt schauen wir mal, wie’s läuft mit den Neuzugängen, und dann gucken wir, wo wir hinkommen.“

Ein Wiedersehen geben wird es auf jeden Fall mit Lea Gruber. Nicht nur dann, wenn diese zu Besuch im Remstal ist, sondern auch auf dem Spielfeld. Mal sehen, wer bei den Partien Waiblingen gegen Halle die Oberhand im robusten Eins gegen eins behält: Hammer oder Gruber.