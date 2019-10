Hanfernte in Rommelshausen Cannabis vom Biobauern

„I will en nix naikomma“ – immer wieder hört Biobauer Felix Leyde aus Rommelshausen diesen Satz von seinen Kollegen, wenn es um den Anbau von Hanf geht. Getreidemüller wollen die Pflanze nicht verarbeiten, sagt Leyde. Zu intensiv sei der Geruch, der in der Mühle zurückbleibt. Dazu kommt: Hanf, auch Cannabis genannt, wird schnell mit der Droge Marihuana in Verbindung gebracht. Der Anteil an berauschendem Cannabinoid Tetrahydrocannabinol (THC) in Leydes Pflanzen ist aber minimal.

Eltern, deren Kinder im Hanffeld spielten und dann einen Blumenstrauß mit nach Hause brachten, riefen die Polizei. Schon oft hatte Leyde Kontakt mit den Beamten. Doch ein Anruf genügt, um zu klären, dass Leyde kein Rauschmittel, sondern Nutzhanf züchtet. Denn die Behörden wissen Bescheid. Der Anbau von Hanf wird streng überwacht. Für die Aussaat und für die Ernte braucht Leyde eine Freigabe.

Hanf ist pflegeleicht, er gedeiht ohne Chemie