Hannes Wolf vor dem Pokalspiel "Wir wollen eine gute Balance finden"

Stuttgart.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss in der 2. Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Kaiserslautern auf den früheren Nationalspieler Dennis Aogo verzichten. Der Linksverteidiger fällt mit Adduktorenproblemen aus. "Er braucht ein paar Tage", sagte VfB-Trainer Hannes Wolf am Tag vor dem Pokal-Auftritt beim Zweitligisten in der Pfalz am Mittwoch (18.30 Uhr/ZVW-Liveticker).