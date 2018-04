Happy End in Stuttgart Wasen-Besucherin findet ihren Polizisten

Stuttgart.

Es war eine der kuriosesten Polizeimeldungen des Jahres: Die Beamten fahndeten am Mittwoch nicht etwa nach Verbrechern, sondern nach einem ihrer Kollegen. Der Grund? Eine Wasen-Besucherin hatte sich auf dem Frühlingsfest in einen Polizisten verguckt. Um ihn ausfindig zu machen, hatte die Frau das Präsidium in Stuttgart über Facebook um Mithilfe gebeten. "Die Dame hat uns angeschrieben und gesagt, dass sie auf dem Wasen einen Polizisten gesehen und sympathisch gefunden hat", sagte ein Sprecher der Polizei.