Hart umkämpftes 2:0 gegen Fürth Der VfB Stuttgart verteidigt die Tabellenführung

Philipp Förster sorgt für die späte Entscheidung

Auch im zweiten Durchgang verlangten die Fürther den Schwaben alles ab. Nach 57 Minuten hatten die „Kleeblätter“ zum zweiten Mal Pech, als Tobias Mohr den Ball erneut an die Torumrandung setzte. Die umkämpfte und phasenweise zerfahrene Partie bekamen die Schwaben auch mit zunehmender Spieldauer nicht wirklich in den Griff. Die SpVgg spielte weiter giftig und brachten Badstuber und Co. ein ums andere Mal ins Schwitzen.

So mussten die 50.043 Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena wie in bislang allen Heimspielen bis in die Schlussphase zittern, ehe Philipp Förster nach feinem Zuspiel von Philipp Klement SpVgg-Keeper Burchert umkurvte und zum 2:0 einschob (82.). Den zähen Fürthern war jetzt der Zahn gezogen und dennoch steckten die "Kleeblätter" nicht auf. In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Marvin Stefaniak noch einmal die Latte und der ebenfalls eingewechselte Daniel Keita-Ruel prüfte ein letzte Mal den aufmerksamen Fabian Bredlow.

Für den VfB geht es am 8. Spieltag mit einem Auswärtsspiel beim DSC Arminia Bielefeld weiter. Anpfiff auf der Bielefelder Alm ist am frühen Freitagabend um 18.30 Uhr (ZVW-Liveticker). Die SpVgg Greuther Fürth empfängt am Sonntag um 13.30 Uhr Holstein Kiel im Sportpark Ronhof.

VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth 2:0 (1:0)

Stuttgart: Kobel (22. Bredlow) - Stenzel, Kempf, Badstuber, Insua - Mangala - Förster, Castro (18. Klement) - Didavi - Wamangituka, Gonzalez (77. Sosa)

Fürth: Burchert - Sauer (46. Jaeckel), Caligiuri, Mavraj, Wittek - Sarpei, Seguin (84. Stefaniak), Mohr, Green - Hrgota (74. Keita-Ruel), Nielsen

Tore: 1:0 Didavi (2.), 2:0 Förster (82.)

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

Zuschauer: 50.5043

Gelbe Karten: Didavi (45.+3) / Caligiuri (45.+3), Jaeckel (46.), Seguin (71.)