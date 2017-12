Hartheim 10 Kilogramm Marihuana im Reisebus geschmuggelt

Schmuggler nutzen dem Zoll zufolge zunehmend auch Fernbusse zum Transport von Drogen. Immer wieder gab es zuletzt entsprechende Funde. Im Sommer wurde etwa eine 44-Jährige in einem Reisebus in Konstanz mit 330 Gramm Haschisch erwischt. Im Frühjahr spürten Zollhunde fast neun Kilo Marihuana in Fernbussen am Bodensee auf.