Hasenstall wird abgerissen Neues Wohn- und Geschäftshaus in der Beinsteiner Mitte

Waiblingen/Weinstadt. Als die Wirtsleute Carmen und Hartmut Schramm den Hasenstall dichtgemacht haben, haben manche Stammgäste geweint. Doch schon lange vorher war klar, dass die Tage des alten Hauses an der Beinsteiner Rathausstraße gezählt waren. Nun ist es so weit, das Haus und die dahinterliegenden Gebäude werden abgebrochen. Auf das Areal kommen drei Mehrfamilienhäuser mit 20 Wohnungen – im Haus an der Straße ist wieder ein Gasthaus geplant.