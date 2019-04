Hauptübung der Feuerwehr Winnenden Mit heulenden Sirenen vor dem Pflegeheim

Kommandant Feess: „Wir haben es uns nicht leicht gemacht“

Feuerwehr-Kommandant Kai-Benedikt Feess räumt ein: „Wir haben es uns heute mit dieser Übung nicht leicht gemacht.“ Im Gegenteil! Bei dieser Doppelaufgabe mischen sich Angehörige von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Malteser Hilfsdienst mit Zuschauern, Hausbewohnern, Besuchern und Mitarbeitern. Einige der insgesamt 165 Mitarbeiter und Auszubildenden des Pflegeheims sowie Angehörige der Jugendfeuerwehr spielen bei der Übung die Hausbewohner. Sie werden der von der Feuerwehr der gemeinsamen „Schnelleinsatzgruppe Transport“ des DRK Winnenden und des Malteser Hilfsdiensts Rems-Murr übergeben und in deren „Sichtungsstelle“ versorgt: Neben dem Haus im Schelmenholz haben die Rettungskräfte ein Zelt für die Verletzten und Betroffenen aufgebaut. Im Ernstfall müssten die Hausbewohner und verletzte Mitarbeiter von dort in Krankenhäuser gebracht werden. Und wer nicht verletzt wird, dessen Zimmer jedoch unbewohnbar ist, muss in einem anderen Pflegeheim untergebracht werden.

Somit, erklärt der Winnender DRK-Bereitschaftsführer Gerhard Lepschy, handle es sich bei dieser Übung für die Helfer des Malteser Hilfsdienstes und der Rotkreuzgruppen aus Winnenden, Fellbach, Oppenweiler, Sulzbach, Plüderhausen, Winterbach und dem Wieslauftal um eine hervorragende Gelegenheit, ihre Einsatzbereitschaft sowie die Zusammenarbeit untereinander und mit der Feuerwehr unter Beweis zu stellen.

Heimleiter Walker erleichtert: Bewohner sind in besten Händen

Er gehe sehr beruhigt aus diesem Nachmittag, betont der Heimleiter Frank Walker. Natürlich fänden im Haus regelmäßig Brandschutzübungen statt. Aber am Samstag haben sowohl die Einsatzkräfte der Rettungsdienste wie auch die Mitarbeiter des Hauses unter realitätsnahen Bedingungen bewiesen, dass die Bewohner bei ihnen in den besten Händen seien. Die Räumung des dritten Stocks habe hervorragend geklappt, nun sei er auf die Rückmeldungen der Bewohner gespannt, die er in den kommenden Tagen bekommen werde.