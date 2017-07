Hegau Zwei Ferrari geschmuggelt

Baden-Württemberg Frühstart für Freiburg: Europa-League-Quali gegen Domzale

Deutlich früher als alle anderen Fußball-Bundesligisten startet der SC Freiburg am Donnerstag (21.05 Uhr) mit einem Pflichtspiel in die neue Saison. Dabei ist der slowenische Gegner in der Europa-League-Qualifikation eine große Unbekannte.