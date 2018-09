Heidelberg Beifahrerin greift ins Lenkrad: Frontalzusammenstoß

Heidelberg.

Eine betrunkene 18 Jahre alte Beifahrerin hat einem 20-jährigen Autofahrer ins Lenkrad gegriffen und dadurch einen Unfall mit fünf Verletzten verursacht. Darunter sind nach Auskunft der Polizei zwei Schwerverletzte. Das Fahrzeug schleuderte am Sonntag in Heidelberg in Höhe der Abfahrt zum Boxberg auf der vierspurigen Straße auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto.