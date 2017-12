Heidelberg.

Bei einem Unfall in Heidelberg sind am Dienstagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 19-Jährige prallte mit ihrem Auto beim Einbiegen auf eine Landstraße gegen ein anderes Auto, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Dabei wurden die drei Mitfahrer der 19-Jährigen schwer verletzt. Die 19-Jährige und der 28-jährige Fahrer des anderen Autos blieben unverletzt. Zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen.