Heidelberg Nach Tomaten-Würfen auf Merkel sucht Polizei nach Täter

Heidelberg.

Nach Tomaten-Würfen auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einem Wahlkampfauftritt in Heidelberg hat die Polizei noch keine Erkenntnisse über mögliche Täter und Hintergründe. "Die Ermittlungen dauern an", sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Wurfgeschosse seien von den Ermittlern aber nicht sichergestellt worden. "Eine Tomate flog wohl sowieso weit über die Bühne", sagte er nach der Veranstaltung am Dienstag auf dem Universitätsplatz.