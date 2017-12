Heidelberg Pizza und Geld geraubt: Weiterer Tatverdächtiger gefasst

Heidelberg.

Nach dem Überfall auf einen Pizzaboten in Heidelberg haben die Ermittler einen weiteren Tatverdächtigen gefasst. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwochmorgen mitteilten, konnte der mutmaßliche Täter wegen seiner DNA-Spuren an einem Handschuh identifiziert werden, den er am Tatort verloren haben soll. Der 21 Jahre alte Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.