Heidelberg Polizei erneut am Fundort der getöteten Heidelbergerin

Heidelberg.

Im Fall der getöteten Heidelbergerin hofft die Polizei nach der Veröffentlichung von Fotos und Fragen weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung. "Wir stecken mitten in den Ermittlungen", sagte ein Sprecher am Dienstag. Spezialisten hätten den Fundort der Leiche im hessischen Zwingenberg am Montag erneut untersucht. "Erst wenn alle Spuren ausgewertet sind, ergibt sich das Gesamtbild."