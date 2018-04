Heidelberg Sicherheitsbedenken: Heidelberg untersagt Hexennacht

Heidelberg.

Nach Zwischenfällen in den Vorjahren hat die Stadt Heidelberg in diesem Jahr Walpurgisnachtfeiern am Kulturdenkmal Thingstätte untersagt. Die Verwaltung habe für das Gebiet von Montag (14.00 Uhr) bis Dienstag (6.00 Uhr) ein Betretungsverbot erlassen, sagte Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson. Der Bereich werde eingezäunt und bewacht.