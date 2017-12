Heidenheim Heidenheim: Können Frankfurt "vor Probleme stellen"

Heidenheim.

Mit der Erfahrung aus der Vergangenheit will der 1. FC Heidenheim die DFB-Pokal-Überraschung gegen Eintracht Frankfurt schaffen. "Wir wissen, dass wir an einem guten Tag einen Bundesligisten, der gut in Form ist, vor Probleme stellen können", sagte Trainer Frank Schmidt vor dem Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky). 2011 hatten die Heidenheimer den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen schon in der ersten Runde besiegt.