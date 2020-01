Heidenheim Kleinlaster rammt Reisebus: Beide Fahrer tot

Der Reisebus kam aus Richtung Königsbronn, der Kastenwagen aus Aufhausen. Gegen 17.45 Uhr sei der 60 Jahre alte Fahrer des Kleinlasters ersten Erkenntnissen zufolge nach links geraten und in den ihm entgegenkommenden Reisebus geprallt. Der Unfallverursacher und der 56 Jahre alte Fahrer des Reisebusses starben noch an der Unfallstelle. 25 Bus-Reisende wurden mit leichten Verletzungen an der Unfallstelle versorgt. Notfallseelsorger betreuten sie. Die B19 war bis zum späten Abend gesperrt.