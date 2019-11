Heilbronn Die "Heute Show" hat Ärger mit der Polizei

Über diesen Gag kann die Heilbronner Polizei überhaupt nicht lachen. Sie prüft nach eigenen Angaben rechtliche Schritte gegen den Fernsehsender. Auch der Polizist erwäge persönlich rechtliche Schritte, bestätigte die Polizei am Mittwoch. Die "Heilbronner Stimme" zitierte den betreffenden Polizeisprecher mit den Worten, er sei von der Verwendung der Fotomontage in der "Heute Show" total überrascht gewesen. Das ZDF habe sich nicht erkundigt oder um Erlaubnis zur Verwendung des Fotos für diesen Zweck gebeten. Für eine Stellungnahme gegenüber dpa war der Polizist vorerst nicht zu erreichen. Nach Angaben des ZDF diente das Bild in der satirisch überspitzten Fotomontage lediglich als Symbolfoto. "Es wurde einer Fotodatenbank entnommen", teilte der Sender auf Anfrage in Mainz mit und fügte hinzu: "In dem Beitrag ging es nicht darum, die Arbeit der Polizei oder sogar eine bestimmte Person herabzuwürdigen."

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl fordert nun eine Entschuldigung des Senders. Satire dürfe zwar viel, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag der dpa. "Hier ist dem Sender aber wohl ein handwerklicher Fehler unterlaufen. Wo gearbeitet wird, passieren auch mal ein Fehler." Der CDU-Politiker forderte eine Klarstellung des ZDF. Außerdem müsse sich der Sender bei dem betroffenen Heilbronner Polizisten entschuldigen.